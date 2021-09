Auto in lichterlaaie op E17 in Waasmunster

In Aalst was het vooral uitkijken hoe de vele schoolkinderen deze eerste schooldag in het verkeer zouden beleven. Zoals u weet is er in Aalst sinds twee weken een nieuw circulatieplan van kracht. En dat plan heeft gedaan waarvoor het in het leven is geroepen: een rustige en veilige ochtendspits. Het was rustig voor de zwakke weggebruikers in het centrum. En niet echt veel drukker voor de auto's op de ring. Wie de auto aan de kant liet staan vanochtend, die was de winnaar. En dat wisten gelukkig heel wat mensen op voorhand.