Auto in brand gestoken in Waasmunster

In Denderleeuw zijn woensdagavond twee oudere dames vastgeraakt in het moeras in natuurgebied de Wellemeersen. De vrouwen, afkomstig uit Aalst en Mechelen, waren daar gaan wandelen. Ter hoogte van het knuppelpad in het natuurgebied raakten ze van het pad af en kwamen ze in drassige grond terecht. Een van hen slaagde er nog in om het noodnummer 112 in te toetsen. Het was niet eenvoudig voor de hulpdiensten om beide vrouwen te lokaliseren, aangezien het donker begon te worden en het gebied vrij groot is. Beide dames waren onderkoeld maar zijn verder in orde. Ook enkele brandweermannen hadden door de reddingsoperatie even tijd nodig om op te warmen in een tent ter plaatse.