Auto gegrepen door trein in Nieuwkerken-Waas, tweede ongeval op spoorlijn op enkele uren tijd

In Nieuwerkerken-Waas, bij Sint-Niklaas, is een auto dinsdagavond gegrepen door een trein. De wagen werd door de klap weggeslingerd in de berm en is volledig vernield. De bestuurder werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Eerder op de dag kwam een vrouw om het leven aan een spoorwegovergang in Lokeren.

Het is al de tweede keer op enkele uren tijd dat de spoorlijn tussen Gent en Antwerpen onderbroken is. Dinsdagmiddag werd een vrouw aangereden door een goederentrein in Lokeren, nadat ze het rode licht en de slagbomen had genegeerd. Door het dodelijk ongeval was het treinverkeer urenlang onderbroken. Niet lang nadat de sporen opnieuw waren vrijgegeven, gebeurde het tweede ongeval. In de Kwakkelhoekstraat in Nieuwkerken-Waas werd een auto gegrepen. De bestuurder was nog bij bewustzijn en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.