Auto crasht tegen geparkeerde vrachtwagen, twee zwaargewonden, waarvan 1 persoon in levensgevaar

Ook in Ninove zijn er twee mensen zwaargewond geraakt bij een crash op de Halsesteenweg. Eén van de slachtoffers, een man van 30 jaar, is nog altijd in levensgevaar. Om half vijf zaterdagochtend reden de twee met hun auto tegen een geparkeerde trekker. De klap was enorm. De auto werd door de impact herleid tot schroot. De bestuurder kon uit het wrak geraken, zijn passagier niet. De brandweer moest het wrak openknippen om de man te bevrijden. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder raakte zwaargewond. De Halsesteenweg werd afgesloten. Dat duurde een hele tijd, want de verkeersdeskundige van het parket was op dat moment nog aan de slag op het dodelijke ongeval in Beveren.