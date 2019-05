Auto brandt volledig uit op E17 in Haasdonk

Het verkeer op de E17 richting Antwerpen heeft vrijdagmorgen een tijdlang zware hinder ondervonden. Net voor de afrit Kruibeke vatte de wagen vuur van een man uit Tielrode. Hij kon zijn auto nog net op tijd aan de kant zette toen hij zag dat er iets aan de motor scheelde. Enkele ogenblikken later stond de wagen in brand. De chauffeur moest lijdzaam toekijken hoe zijn wagen op enkele minuten tijd volledig in lichterlaaie stond. Toen de opgeroepen brandweer arriveerde, was de wagen al nagenoeg volledig uitgebrand. Tijdens de bluswerkzaamheden kon het verkeer enkel over de linkse rijstrook passeren wat voor een lange file zorgde.