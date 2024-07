Auto brandt uit op E17 in Waasmunster na dagje Tomorrowland

In Waasmunster is vannacht dan weer een auto in vlammen opgegaan op de E17. Vier mensen uit Sinaai waren op de terugweg van Tomorrowland. Maar ter hoogte van de afrit Waasmunster hoorde het viertal plots een luide knal, gevolgd door een verbrande geur. De chauffeur kon de auto nog veilig tot stilstand brengen, maar al snel kwamen de vlammen uit het voertuig. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen volledig in lichterlaaie. Er vielen geen gewonden. De afrit Waasmunster was een uur afgesloten voor het verkeer.