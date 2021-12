Auto brandt uit op E17 in Temse

En de provincie kan vandaag ook uitpakken met mooie cijfers over het gebruik van de fietssnelwegen. Want die zijn populairder dan ooit. Het aantal fietsers op die snelwegen is in drie jaar tijd met 20 procent gestegen. Dat blijkt uit metingen. In het weekend stijgt het aantal fietsers zelfs met meer dan de helft. De drukste plek bevindt zich op de fietssnelweg van Antwerpen naar Gent, de F4. In het centrum van Lokeren worden zo'n 1.900 fietsbewegingen per dag geteld. Ook in Aalst en in Sint-Niklaas wordt veel gefietst op de snelwegen. De provincie is blij om te zien dat haar investeringen in fietsinfrastructuur ook aanslaan. Onlangs was de provincie nog boos op Mobiliteitsminister Lydia Peeters omdat zij niet over de brug kwam met de beloofde centen. Zo heeft Oost-Vlaanderen nog een kleine 6 miljoen euro te goed van de Vlaamse regering.