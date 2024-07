Auto brandt uit op E17 in Sint-Niklaas

Op de E17 in Sint-Niklaas is deze middag een auto uitgebrand. De bestuurder kwam er gelukkig met de schrik vanaf. Die merkte net voor de afrit Sint-Niklaas op dat er rook vanonder de motorkap van zijn wagen kwam. Hij kon de auto veilig tot stilstand brengen op de pechstrook en uitstappen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de auto al in lichterlaaie. De wagen brandde volledig uit. Tijdens het blussen en het takelen van de auto werd een rijstrook afgesloten. Dat zorgde al snel voor een lange file richting Gent.