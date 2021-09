Nieuws Auto brandt uit in Aalst in verdachte omstandigheden

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Op de Leo De Bethunelaan in Aalst is, in de nacht van vrijdag op zaterdag, een geparkeerde wagen uitgebrand in verdachte omstandigheden. Er raakte niemand gewond. Bij aankomst van de brandweer, rond half vijf in de ochtend, was de brand al bijzonder hevig maar het vuur kon wel snel worden gedoofd. Daardoor ging enkel de voorkant van de auto in vlammen op. Omdat er mogelijk kwaad opzet in het spel is, patrouilleerde de politie nog een tijdje in de omgeving, maar voor zover bekend zonder resultaat. De wagen vertoonde ook sporen van mogelijk eerder vandalisme, zoals krassen en deuken. Het parket stelde een deskundige aan, om onder meer te onderzoeken of er brandversnellers werden gebruikt.