Auto brandt uit in Aalst, bestuurder komt er met de schrik vanaf

De oorzaak van de brand in Wetteren is officieel nog niet bekend. Het is ook nog altijd niet duidelijk wie de eigenaar is van de toren. Brouwerij Haacht zou de toren aan de Belgische Staat geschonken hebben, maar daarover bestaat nu discussie. Waarschijnlijk wordt de zaak voor het gerecht uitgevochten. De gemeente Wetteren hoopt op een snelle oplossing. Want zolang de eigenaar niet bekend is kan de toren niet afgebroken worden. De kosten stapelen zich intussen op.