Auto botst op granieten Chinese tempelleeuw in Sint-Niklaas, bestuurder lichtgewond

In Sint-Niklaas is een bestuurder met zijn auto tegen een Chinese tempelleeuw terechtgekomen. Die grote, granieten beelden staan voor de ingang van een Chinees restaurant, aan de rotonde op de Koningin Astridlaan. Vermoed wordt dat de autobestuurder onwel is geworden en zo van de baan is afgeweken. De auto reed eerst tegen een verkeersbord en een elektriciteitskast, om dan tot stilstand te komen tegen een van de twee tempelleeuwen. Door de klap viel het loodzware beeld van de sokkel en kwam het deels op de auto terecht. De bestuurder raakte nog wel op eigen kracht uit de auto en werd overgebracht naar het ziekenhuis.