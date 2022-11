Op de E17 ter hoogte van Waasmunster is gisteravond een man opgepakt die betrokken is bij een zwaar verkeersongeval. Hij bleek stomdronken te zijn. Rond half negen rijdt, in de richting van Gent, een wagen met Oekraïense nummerplaat tegen een bestelwagen met Roemeense nummerplaat. De Oekraïner verliest daarbij de controle over het stuur en de auto gaat verschillende keren over de kop. Als bij wonder kan de chauffeur bijna ongeschonden uit de verhakkelde wagen kruipen, maar getuigen die gestopt waren, merkten dat de man stomdronken was en amok maakte. Hij beweerde dat er iemand anders reed en dat die persoon het op een lopen had gezet. De politie nam hem daarop mee voor verder verhoor. De gevolgen voor de andere betrokkenen bij het ongeval zouden beperkt zijn gebleven.