Auto belandt in water aan de Houtkaai in Aalst: drie personen naar het ziekenhuis overgebracht

In Aalst is aan de Houtkaai een auto in de Dender beland. Hoe het is kunnen gebeuren, is nog niet geweten. In de wagen zouden er drie mensen gezeten hebben. Een van hen zou zich hebben kunnen bevrijden en is naar de kant gezwommen, de twee anderen hebben geruime tijd in het water gelegen. Ze zijn alledrie naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niks geweten. Vanavond meer info in het TV Oost Nieuws!