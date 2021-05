Auto belandt in gracht, bestuurder naar ziekenhuis

Er zal morgen dan toch niet gestaakt worden bij Lidl. De socialistische vakbond heeft een akkoord gesloten met de directie van de supermarktketen. De andere vakbonden waren niet van plan om te staken. Normaal gezien zou er morgen actie gevoerd worden, net zoals eind maart nog aan dit filiaal in Sint-Niklaas. Maar de BBTK komt daar nu op terug. Want er is een antwoord gekomen op hun verzuchtingen rond de werkdruk. De directie is bereid extra personeel in te zetten. Er komt een vliegende ploeg om in te vallen bij ziekte of afwezigheid. Op zaterdag en op drukke weekdagen wordt er ook een steward ingezet. Die moet winkelagressie tegengaan. En geplande herinrichtingen worden zeven weken on hold gezet. Aanpassingswerken worden daarna uitgevoerd door een externe ploeg. Op 9 juni volgt er een nieuw overleg.