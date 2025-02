In Ninove is gisteravond een auto in de Dender beland. Wat er precies gebeurd is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar de auto reed door de omheining het water in. De twee inzittenden konden zich bevrijden via de koffer en naar de kant zwemmen. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer haalde de auto nog uit het water. De politie kwam ter plaatse voor vaststellingen.