In de Vijverstraat in Belsele, bij Sint-Niklaas, is vanmorgen vroeg een woning grotendeels uitgebrand. Het waren buren die iets over acht uur rook langs ramen en deuren naar buiten zagen komen. De brandweer van Sint-Niklaas was snel ter plaatse, maar het vuur had zich intussen al in de hele woning verspreid. De vlammen waren snel onder controle maar de woning liep zware schade op en is onbewoonbaar. Het vuur was in de keuken ontstaan en en verspreide zich via de houten constructie naar de bovengelegen slaapkamers. De bewoners waren op het moment dat het vuur uitbrak niet thuis. De drie huiskatten daarentegen zijn omgekomen door de rook.