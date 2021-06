Auto 10 meter meegesleurd door trein, bestuurster gewond

En in de Wilgenstraat in Haaltert is een bestuurder gisteravond met zijn gloednieuwe sportauto tegen een gevel van een woning gereden. De man verloor in een bocht de controle over het stuur. Hij raakte eerst een omheining en knalde daarna tegen het huis zelf aan. Daarbij werd ook de waterleiding geraakt. De bewoner was thuis op het moment dat het ongeval gebeurde. Hij was televisie aan het kijken en was danig geschrokken. De brandweer stutte de gevel en dichtte voorlopig ook het gat in de muur. Ook de waterlek werd door de brandweer en door de Watergroep gedicht en hersteld.