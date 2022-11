Auteurs komen eigen werk voorlezen in Denderleeuwse school tijdens Voorleesweek

In Aalst trapt carnavalsradio Oilsjt Mjoezik straks het carnavalsseizoen officieel op gang. De radiostudio is gelegen in de Pieter van Aelst gaanderij in het centrum van de stad. Wie wil kan dus altijd even binnenspringen. En voor kinderen die gebeten zijn door radio, biedt de carnavalszender ook workshops aan. Maar dat is niet het enige waar Oilsjt Mjoezik mee uitpakt. Dit jaar keert de radiozender ook terug naar de ether, naar de FM-band. En dat 24 uur op 24 tot en met Aalst carnaval. Oilsjt Mjoezik vanaf vanavond dus niet enkel digitaal te beluisteren, maar ook op 105.1 FM.