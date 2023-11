Auteur uit Hamme schrijft boek over eigen ervaringen met intrafamiliaal geweld

Ja, geweld tegen vrouwen. Dat is iets waar ook Ann Audenaert uit Hamme over kan meespreken. Als kind moest ze meermaals aanzien hoe haar vader gewelddadig was naar haar moeder toe. En soms deelde ze zelf in de klappen. Zeker als er alcohol in het spel was. Ann schreef een boek over intrafamiliaal geweld, vanuit het perspectief van kleine Ann. Door haar eigen levensverhaal te delen, hoopt de schrijfster intrafamiliaal geweld bespreekbaar te maken.