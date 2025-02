Auteur, journalist en scenarist Gaea Schoeters is nieuwe culturele ambassadeur van Sint-Niklaas

Van Sint-Niklaas de meest lezende stad maken, dat is de ambitie Gaea Schoeters, auteur, journalist en scenarist, die nieuwe culturele ambassadeur van de ballonstad is. Vanuit de bibliotheek wil ze met woorden en zinnen de stad veroveren. Zodat mensen goesting krijgen om te lezen. Ze wil de scholen er nauw bij betrekken want daar krijgen velen de leesmicrobe te pakken. En ze wil dat we met zijn allen ook gaan voorlezen.