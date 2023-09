Auteur Jos Mestdach over zijn boek 'Fake art: De zaak-Jos Pauwels'

In Berlare op het Kapelleplein voor de Sint-Hubertusviering. Sint-Hubertus, dat is de patroonheilige van de jacht. Tientallen jachthonden en paarden zijn er, zoals de traditie het voorschrijft, door de pastoor gewijd. Dat gebeurt met heilig water, na afloop van een misviering met hoornblazers in openlucht. En die traditie brengt nog altijd veel volk op de been. Want wie van het gezegende brood eet, zal, volgens de overlevering, een heel jaar lang gezond en gelukkig leven.