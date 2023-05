Atteri trapt Dender in allerlaatste minuut voorbij Lommel

Dan trekken we naar de Oktoberhallen. Die staan al sinds vrijdag in het teken van de dartssport. En vanavond weten we wie de tweede editie van de Belgian Darts Open gaat winnen. Maar wie dat is maakt voor veel supporters eigenlijk niet zo veel meer uit. Wat telt is de sfeer in de Oktoberhallen, en die was gisteren al uitgelaten. Daar zat Andy Baetens voor iets tussen. De Aalstenaar stuntte en speelde zich in de harten van het publiek.