Het culturele evenement 'Vossen' van Katoen Natiebaas Fernand Huts heeft er een trekpleister bij. Een meer dan 3 eeuwen oude atlas. De zogenaamde Atlas Maior van kaartenmaker Joan Blaeu. In de 17e eeuw was de Atlas het duurste boek ooit. De Google Maps van die tijd, zeg maar. En nu is het werk te bewonderen in het Mercatorhuis in Melsele.