In de video zien we Sterre. Dat is de schoolhond van het Atheneum in Geraardsbergen. Het dier is er om het welzijn en de sociale interactie van de leerlingen te bevorderen. Het is een idee van de leerlingenraad, die na maandenlang ijveren de directie kon overtuigen. en nu loopt er dus een enthousiaste hond rond in de klassen.