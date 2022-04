ASZ-ziekenhuizen starten campagne tegen agressie: 'Wij zijn geen doelwit'

Het aantal opgenomen patiënten op de corona-afdelingen in onze ziekenhuizen kent vandaag een opmerkelijke daling. Zowel in de Aalsterse ziekenhuizen als in het Vitaz in Sint-Niklaas en Lokeren is er een duidelijke vermindering van de druk, vergeleken met de situatie gisteren. In Aalst daalt het aantal patiënten met 6, tot 107. Dat zijn er ook al 2 minder dan een week geleden. Ook in het Vitaz verbetert de situatie op weekbasis. Dat komt grotendeels door de felle daling vandaag, met 10 patiënten. In het AZ Sint-Sint-Blasius in Dendermonde en in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem blijft de situatie nagenoeg gelijk aan die van gisteren. Op weekbasis ligt de druk in deze ziekenhuizen nog wel altijd hoger dan een week geleden.