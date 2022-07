ASZ trekt aan de alarmbel: "Mondmasker vliegt meteen af als kamerdeur dichtgaat"

De nieuwe variant van het coronavirus, met de naam BA.5, is momenteel het meest in omloop in onze streek. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. In de top tien van het meeste aantal besmettingen, komen er drie gemeenten uit onze streek: Lebbeke, Laarne en Wichelen. Maar eigenlijk doet heel onze streek het slecht. "Toeval", zegt viroloog Steven Van Gucht. Want het aantal besmettingen zit in heel het land in stijgende lijn. Enkel in onze provincie net iets feller. De viroloog hoopt dat het virus binnen een week of twee weer in kracht zal afnemen.