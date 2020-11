ASZ bouwt nieuwe spoedafdeling in volle coronacrisis

En dat brengt ons bij de dagelijkse ziekenhuiscijfers. Die blijven in heel ons land dalen, maar in onze streek gaan die opnieuw de hoogte in. Die blijven in heel ons land dalen, maar in onze streek gaan die opnieuw de hoogte in. Zowel in Aalst, in Sint-Niklaas, in Dendermonde als in Zottegem steeg het aantal besmettingen. Die stijging is het sterkst in het ASZ, het OLV en het AZ Nikolaas. Er liggen nu meer dan 450 coronapatiënten in onze ziekenhuizen, 15 meer dan gisteren. Op de afdeling intensieve zorgen is er wel geen toename te zien. Dat aantal blijft staan op 83.