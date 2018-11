En we eindigen met het weer. Want het heeft gesneeuwd in onze regio. Vlak voor de middag kreeg het zuiden van onze provincie een depressiekern over zich heen. Dat gecombineerd met de koude lucht zorgde voor sneeuw. En dat is hoogst uitzonderlijk. Normaal valt de eerste sneeuw pas over een maand. We hebben lang van zomerweer mogen genieten, nu is de herfst echt wel stevig ingezet.