De snelwegparking in Wetteren langs de E40 is klaar voor heropening. De voorbije weken is er hard gewerkt om die opnieuw te laten open gaan. Vooral de beveiliging moest worden opgekrikt na enkele incidenten met transmigranten. Inmiddels heeft de concessiehouder het hekwerk hersteld en is er privé-bewaking op het open deel van de parking. De bevoegde Vlaams minister Ben Weyts zorgde op zijn beurt voor concertinadraad, dat is prikkeldraad met scheermesjes, die is aangebracht door Defensie. En ook de slagbomen zijn vernieuwd en hersteld. In de tweede helft van deze week is er samen met de gemeente een plaatsbezoek gepland en een evaluatie.