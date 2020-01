Asterix wint in Oostende en zet zo belangrijke stap richting Europese kwartfinale

Het hing al even in de lucht, maar het is nu officieel. Mickaël Tirpan verlaat Sporting Lokeren en trekt naar het Turkse Kasimpasa. Tirpan kwam in juli 2018 over van Eupen en speelde 43 wedstrijden voor Lokeren. Maar nu kiest hij voor de Turkse zon en de centen, want Tirpan kan in Turkije een pak meer verdienen. Kasimpasa staat in de Turkse eerste klasse voorlopig pas vijftiende, op één punt van de degradatie-zone.