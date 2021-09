Asterix verliest CL-duel, maar speelt sterke partij tegen grootmacht Olympiakos

Het heeft niet mogen zijn. FC Lebbeke heeft niet gestunt op het veld van eersteklasser Union in de vijfde ronde van de beker van België. Maar dat is zeker geen schande, want Lebbeke ging strijdend ten onder. In de eerste helft kon de ploeg nog standhouden tegen de Brusselaars. Maar na rust duwde Union door, en werd het toch nog een afstraffing: een zware 7-0 nederlaag. Maar voor de spelers, en de 400 meegereisde supporters, was het hoe dan ook een onvergetelijke avond.