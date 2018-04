Ja, Dender ging dus gisteren met de billen bloot in Knokke. 5-0 werd het, in een wedstrijd waar Dender geen voet aan grond kreeg. Chris Janssens heeft nog twee wedstrijden om het behoud in eerste amateurliga te verzekeren.(De druppel die de emmer deed overlopen was het 5-0-verlies van Dender gisteren tegen Knokke. Dender kon een twintig minuten stand houden tegen het nummer twee, maar ging daarna volledig kopje onder. Door het verlies wordt het nog twee wedstrijden bibberen voor Dender.