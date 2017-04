Sport Asterix klopt Oudegem in eerste wedstrijd om de titel

In het vrouwenvolleybal is de strijd om de titel begonnen. De finale gaat tussen Asterix Beveren en VC Oudegem. Wie als eerste drie van de onderlinge duels wint, mag zich een jaar lang kampioen van België noemen. Omdat Asterix de reguliere competitie als eerste eindigde, mochten zij de play-off finale in eigen zaal beginnen. Klom topfavoriet en titelverdediger Asterix al direct op een 1-0 voorsprong, of zorgde outsider Oudegem meteen al voor een verrassing van format? Hier volgt het verslag.