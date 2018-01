Onze andere streekploeg in de hoogste voetbalklasse is gisteravond niet voorbij zijn tegenstander geraakt. Op eigen veld ging Lokeren onderuit tegen Genk. Na een weinig interessante eerste helft komt Lokeren snedig uit de kleedkamer. Dat leidt tot een resem kansen, maar de thuisploeg krijgt het deksel op de neus na een hoekschop: 0-1. Lokeren knokt terug, maar tevergeefs. Even later staat het 0-2 via invaller Vanzeir, die slecht gedekt wordt en de bal langs Verhulst duwt. Lokeren kan nadien geen vuist meer maken. Toch trapt Skulason in het slot nog een strafschop binnen. 1-2 is de eindstand.