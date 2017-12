Sport Asterix Avo wint met 0-3 op Fatum Nyiregyhaza

embed

De volleybalvrouwen van Asterix Avo hebben gisteren in de CEV Cup gewonnen in en tegen Fatum Nyiregyhaza uit Hongarije. Asterix, hier op archiefbeelden aan het werk in de Belgische competitie, won vlot met 0-3. In de eerste set bood de thuisploeg nog wat weerwerk tot 14-14. Nadien stoomde Asterix door tot 18-25. Ook set 2 en set 3 eindigden telkens op 18-25. De terugmatch wordt op 10 januari in ­Beveren gespeeld.