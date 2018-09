Oliver Naesen denkt niet dat hij in de selectie zal zitten voor het WK wielrennen later deze maand. Dat vertelde hij in de marge van het dernycriterium in Wetteren gisteravond. Nochtans is Naesen in goeie doen, met onder meer winst in de Grote Prijs Lucien Van Impe en de Bretagne Classic. Wat hem niet lukte in het voorjaar, winnen, lukt nu dus wel.