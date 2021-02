Met een sprong over 1 meter 91 heeft Merel Maes uit Haasdonk zich gekroond tot Belgisch kampioene hoogspringen indoor. Dat is leuk hoor ik u denken, maar ook heel straf tegelijk want: Merel is nog maar 16 jaar oud, piepjong dus. En dit seizoen sprongen er nog maar twaalf atletes hoger. Een knappe prestatie van de tiener, die nu ineens ook mag hopen op een deelname aan het Europees kampioenschap.