Asterix AVO voor de eerste keer in Champions League, de hoogste Europese competitie

Volleybal dan. Asterix AVO staat voor het bijzonder seizoen. Voor de allereerste keer zal het deelnemen aan de Champions League, de hoogste Europese competitie. Dat zal niet in Beveren gebeuren, wel in de EDUGO-Arena in Gent. De nieuwe sporthal in Beveren zou in maart volgend jaar klaar zijn.