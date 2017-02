Sporting Lokeren heeft in 2015 een recordwinst geboekt van 5,6 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening die net is gepubliceerd. De club van Roger Lambrecht boekte 21 miljoen euro opbrengsten ten opzichte van 13,6 miljoen euro aan uitgaven. De winst is het gevolg van enkele lucratieve transfers die Lokeren dat jaar realiseerde. Daarnaast werd ook fors bespaard op de loonkost. Goed nieuws dus voor voorzitter Lambrecht die in de loop der jaren al heel wat geld in de club pompte. Of 2016 ook een goed jaar was is nog niet bekend.