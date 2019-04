Asterix AVO plaatst zich voor play-off finale

De finale van WK Jumping in Göteborg is voor Gudrun Patteet uit Hamme al afgelopen nog voor het begonnen is. Haar paard Pebbles raakte niet voorbij de veterinaire keuring. Volgens de dierenarts ter plaatse is Pebbles niet fit wegens een aandoening aan het zenuwstelsel aan de achterpoten. Patteet reageert ontgoocheld, omdat de aandoening op andere wedstrijden nooit een probleem is geweest. Ze blijft wel nog in Göteborg voor de wedstrijden met haar andere paarden.