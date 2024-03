Een goed glas bier en dan samen naar het voetbal kijken. Het doet ons al een beetje dromen van de zomer. Want dan staat er ook weer een Europees kampioenschap op het programma. En onze Rode Duivels doen daar aan mee. En dan verschijnen er overal in de streek opnieuw voetbaldorpen. Ook hier in Ninove komt er weer eentje. Deze keer is de locatie de parking aan de Abdijkerk. Maar de stad is nog op zoek naar een uitbater. Het dorp moet er een hele maand staan, van 14 juni tot 14 juli. Voorwaarden voor de kandidaturen zijn terug te vinden op de website van de stad. Zo moet de uitbater ook bereid zijn om het personeelsfeest van de stad te organiseren.