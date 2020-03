We blijven nog even in het wielrennen want Geraardsbergen blijft de komende drie jaar de aankomstplaats van de slotrit van de BinckBank Tour. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De BinckBank Tour is een Belgisch-Nederlandse rittenkoers en telt dit jaar 7 ritten. De BinckBank Tour eindigt traditioneel in de Vlaamse Ardennen in Geraardsbergen. De laatste rit gaat over de Muur naar de aankomst op De Vesten. Vorig jaar waren het allemaal streekrenners die er bovenuit staken. Oliver Naesen won de laatste rit voor Greg Van Avermaet. De eindwinst ging naar Laurens De Plus. De BinckBank Tour begint op 31 augustus in Nederland. Een week later eindigt ze dus in Geraardsbergen.