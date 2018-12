En we blijven nog even bij het voetbal, want er is slecht nieuws voor Sporting Lokeren. Zowel Marko Miric als Ari Skulason zullen er niet bij zijn voor de derby tegen Waasland-Beveren deze zaterdag. Beide spelers verzwikten hun voet in de vorige wedstrijd tegen STVV. Onderzoek wijst nu uit dat ze zeker niet meer kunnen spelen dit jaar. Beide spelers zullen pas volgende maand, tijdens de winterstage, kunnen aansluiten. Ook kapitein Killian Overmeire is er niet bij tegen Waasland-Beveren. Hij is geschorst. En ook Steve De Ridder en Mickael Tirpan liggen nog in de lappenmand. Sporting Lokeren is op z'n zachtst gezegd zwaar gehavend voor het belangrijke burenduel.