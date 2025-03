In het volleybal heeft Asterix Avo voor de derde keer op rij de Beker van België gewonnen. Het is in totaal ook al de 19de keer dat het team uit Beveren de beker naar huis mag nemen. In het Sportpaleis won het met 3-1 van Gent. De eerste set was nog voor de bezoekers, maar nadien was Asterix Avo Beveren heer en meester. Het won drie sets op een rij en pakte zo al de bekerwinst.