In sportcentrum Schotte in Aalst heeft Asterix Avo Beveren zich gekroond tot de winnaar van de Supercup. Dat is de traditionele opener van het volleybaseizoen. Tegen ES Charleroi Volley werd het 3-1. Setstanden waren 24-26, 25-21, 25-17, en 25-22. Morgenavond een uitgebreid verslag in het TV Oost Nieuws.