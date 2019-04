Nog een ploeg met degradatiezorgen is Eendracht Aalst. Zij spelen volgende week in de eerste amateurliga een alles-of-niets wedstrijd tegen Dessel. Maar dit weekend zaten bestuur en supporters wel samen om de brokken te lijmen. Het botert al een tijdje niet meer tussen een deel van de supporters en het clubbestuur. Vooral supportersclub Onion Boys liet dat al enkele keren blijken. Verschillende wedstrijden werden ook al stilgelegd omdat er tumult was. Het bestuur is dat wangedrag beu, en wil een laatste keer rond de tafel zitten met de supportersclub. Of er ook sancties volgen is niet duidelijk.