Asterix Avo Beveren wint Europese heenwedstrijd tegen Tchalou met 3-1

In het vrouwenvolleybal heeft Asterix Avo Beveren in de CEV Cup gisterenavond na een spannende wedstrijd met 3-1 gewonnen van het Waalse Tchalou. Nadat de Galliërs zich niet konden kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League, moesten ze zich tevreden stellen met de Europese CEV Cup. Door de 3-1 overwinning heeft Asterix Avo Beveren volgende week in Charleroi genoeg aan twee sets om door te stoten naar de volgende ronde.