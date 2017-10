Voetbalclub Waasland-Beveren heeft van de Arbeidsrechtbank in Sint-Niklaas over de hele lijn gelijk gekregen in de zaak die ex-doelman Laurent Henkinet had aangespannen. Henkinet werd vorig jaar in september door Waasland-Beveren ontslagen nadat hij gegokt had op wedstrijden waaraan hij zelf deelnam. Henkinet betwistte dat ontslag, maar heeft nu ongelijk gekregen. De uitspraak is een precedent voor ons land. Volgens de Arbeidsrechtbank is het gokken op eigen voetbalwedstrijden een ernstige tekortkoming die ontslag om dringende reden rechtvaardigt. Bij Waasland-Beveren hopen ze dat deze uitspraak iets bijdraagt in de verdere strijd tegen het gokgedrag van profvoetballers.