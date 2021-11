Asterix Avo Beveren werkt hard volleybaltoppers van morgen

Asterix Avo Beveren is al jarenlang de meest succesvolle club in het Belgische vrouwenvolleybal. Omdat ze dat ook de komende jaren wil blijven, zet de club ook volop in op de jeugdwerking. Vandaag nam de U13-ploeg van Asterix deel aan een prestigieus toernooi, met teams van over heel Vlaanderen. Een ideaal moment voor de jonge talenten om zich eens te tonen en een goede reden voor ons om eens te gaan kijken in de Beverse topsporthal.