Asterix AVO Beveren verslaat VC Oudegem en stoot door in beker: "We hebben wat goed te maken na vorig jaar"

En dan blikken we nog even terug op de Europese titel in het veldrijden van Michael Vanthourenhout. De witte van Wetteren was gisteren outstanding in Namen. Na zijn overwinning trok hij naar zijn supporterscafé, waar hij samen met vrienden en familie genoot van zijn nieuwe trui. Het was voor manager Jurgen Mettepenningen uit Hamme trouwens dubbel genieten dit weekend, want ook Fem van Empel pakte de Europese titel bij de vrouwen. Met kleine oogjes, maar met een brede glimlach, stonden ze vandaag de pers te woord.